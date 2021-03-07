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Жамалетдинов: «Ребята выложились на 100%. Я думаю, что заслуженно увозим ничью отсюда»

07 Марта 2021, 16:14,

Лучший футболист матча «Урал» - «Уфа» (0:0) Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Благодарен команде, что вытерпели и довели дело до конца. Победить, конечно, было бы очень тяжело в такой игре, но играя с 15-й минуты в меньшинстве, я считаю, очень достойно провели первый тайм до удаления и выполнили установку на второй тайм. Бились до конца. Я считаю, что все ребята выложились на 100%. Я думаю, что заслуженно увозим ничью отсюда.

- Какие корректировки внес Рашид Рахимов в перерыве?

- Он сказал играть так, как играли первый тайм. Единственное, попросил более компактно играть во втором тайме, не проигрывать борьбу, вступать в отбор, когда игроки «Урала» получали мяч, не давать им поднимать голову. Я думаю, что все ребята с этим справились. Поэтому такой результат получился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Тимур Жамалетдинов
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