Иванов вернулся в общую группу «Уфы»

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05 Марта 2021, 21:22,
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Полузащитник «Уфы» Олег Иванов имеет шансы дебютировать за башкирский клуб в воскресенье, седьмого марта.
Как сообщила пресс-служба «Уфы», российский футболист восстановился от травмы и уже тренируется в общей группе.
В воскресенье подопечным Рашида Рахимова предстоит сыграть с «Уралом», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.
34-летний полузащитник перешёл в «Уфу» в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона Иванов провёл в «Ахмате», за который он сыграл тринадцать матчей в российской Премьер-лиге и отметился одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Уфа, Олег Иванов