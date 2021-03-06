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Федотов: «Надеемся, что погода смилуется, снег уйдёт»

06 Марта 2021, 19:02,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Надеемся, что погода смилуется, снег уйдет, и тогда будет естественно какое-то упрощение игры, придется сделать корректировки на погоду, что и происходит всегда.

- Ситуация, когда у вас четыре победы подряд. Вы не то, что почти, вы ничего не пропускаете, у вас был отличный рестарт в Кубке, вы обыграли своего соперника. Это история, которая сейчас закрепощает? Потому что любая неудача - такая история, которая сразу отправляет в негатив?

- Да нет, мы готовимся и положительно настроены на нашу любимую игру, поэтому ничего нас не закрепощает, мы с оптимизмом смотрим вперед. Несмотря на погодные условия, ожидается хорошее напряженное противоборство, как и в любом матче РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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