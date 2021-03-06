Боевой мир Карпина и Федотова: «Сочи» прервал победную серию в Ростове и потерял трёх игроков

После снегопада в Ростове-на-Дону играли «Ростов» и «Сочи».

Если видеть «Ростов» в верхней части таблицы привычно после прошлого успешного сезона «жёлто-синих», то «Сочи» в нынешнем чемпионате приятно удивляет. Какое-то время «барсы» шли даже на первом месте, потом немного опустились, но к отчётному матчу поднялись в тройку. При этом вывеска «Ростов» – «Сочи» была всё же не самой топовой – воскресная встреча «Спартака» и «Краснодара» смотрелась явно привлекательнее. Зато соперничество дончан и сочинцев ассоциировалось с тренерской дуэлью Карпин – Федотов.

Матч начался, когда в Ростове-на-Дону выпало около четырёх сантиметров осадков в твёрдой фазе. Пока весь снег не растаял к перерыву, разные участки поля находились в разном состоянии – где-то снега лежало немного, а где-то его не было вовсе. «Ростов» захватил инициативу с самого начала и создал опасный момент на пятой минуте. Гигович слева прострелил в чужую штрафную, где Махатадзе проткнул мяч вперёд мимо защитника гостей на Али Соу. Тот оказался один на один с Джанаевым и не смог переиграть вратаря «барсов». На 12-й минуте Алмквист попал головой в левую штангу после навеса Козлова с правого фланга, но это было не слишком опасно, мяч сразу отскочил за лицевую.

На 24-й минуте Нобоа подал штрафной с правого фланга, Новосельцев скинул мяч головой на дальнюю, а там подработавший мяч Заболотный пробил тоже в дальнюю штангу. Пока снаряд не дошёл до планки, мимо него махнул Поярков, а уже после отскока от штанги вынос сделал другой защитник хозяев. На 27-й минуте Али Соу отдал влево на свободного Алмквиста, который не рассчитал силу своего касания и проспал шанс для удара, позволив Джанаеву спокойно забрать мяч.

Концовка первой половины встречи осталось за сочинцами. Ещё в середине тайма они стали задерживаться на чужой половине и зарабатывать штрафные. Как помним, после одного из них Заболотный попал в штангу. В другом случае Песьяков не смог поймать подачу соперника, и Терехов наверняка бил в ворота без вратаря, но на линии оказался Миладинович. Прежде чем зайти в ворота, мяч отскочил от его плеча. В итоге гол был отменён ВАРом – там точно был офсайд и, возможно, игра рукой.

Второй тайм не подарил зрителям более увлекательной игры. На 49-й минуте средний момент имел Заболотный, но пробил он с правого полуфланга рядом с дальней штангой. В дальнейшем команды обменивались инициативными отрезками и не отмечались острыми шансами. Не способствовали высокому темпу и остановки из-за травм. Заболотный получил рассечение в столкновении с Хаджикадуничем, который пострадал сам, когда ему по лицу заехал ногой в попытке удара по воротам Нобоа. Эквадорский диспетчер сочинцев получил за это жёлтую карточку, а Заболотный схлопотал предупреждение за явный фол в атаке ещё в первом тайме. Теперь оба они пропустят из-за дисквалификаций важный матч следующего тура против «Локомотива».

Финальный свисток зафиксировал закономерную боевую нулевую ничью. Прервалась четырёхматчевая победная серия «Сочи» в чемпионате и пятиматчевая с учётом Кубка. «Ростов» же не сумел обыграть черноморскую команду третий раз подряд и не одержал победу в четвёртой подряд официальной встрече. Ну и нельзя не отметить красную карточку Бурмистрова уже в добавленное время. Он наступил в центре поля сзади на ахилл Алеесами. Казарцев сначала предъявил ему жёлтую карточку, но посмотрел видеоповтор и показал красную. Таким образом, Бурмистров был удалён через десять минут после выхода на замену, и «Сочи» потерял третьего игрока перед матчем с «Локомотивом». Напомним, дисквалификации по жёлтым карточкам предстоит отбыть Нобоа и Заболотному.

Кирилл Иванцов