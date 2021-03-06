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Боевой мир Карпина и Федотова: «Сочи» прервал победную серию в Ростове и потерял трёх игроков

06 Марта 2021, 21:03,

После снегопада в Ростове-на-Дону играли «Ростов» и «Сочи».

Протокол игры  
Ростов 0:0 Сочи
Песьяков Сергей Козлов Алексей Хаджикадунич Деннис   37' Алеесами Хайтам Поярков Николай Глебов Данил Полоз Дмитрий   67' (Обухов Владимир (   67') Махатадзе Георгий   67' (Тугарев Роман (   67') Жигович Армин   29' Алмквист Понтус Сове Али
Запасные: Фольмер Кирилл Павловец Александр Терентьев Денис Турищев Максим Саплинов Александр Рудаков Максим Рукас Томас
Джанаев Сослан Новосельцев Иван   85' Мевля Миха Миладинович Иван Набиуллин Эльмир Нобоа Кристиан   71' Цаллагов Ибрагим Терехов Сергей   63' Жоаозиньо Рамос   82' (Дуганджич Марко (   82') Юсупов Артур   85' (Бурмистров Никита (   85'   90') Заболотный Антон   40'   82' (Руденко Александр Александрович (   82')
Запасные: Прохин Данила Пруцев Данил Пруцев Егор Барсов Максим Заболотный Николай Адамов Денис
06 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Если видеть «Ростов» в верхней части таблицы привычно после прошлого успешного сезона «жёлто-синих», то «Сочи» в нынешнем чемпионате приятно удивляет. Какое-то время «барсы» шли даже на первом месте, потом немного опустились, но к отчётному матчу поднялись в тройку. При этом вывеска «Ростов» – «Сочи» была всё же не самой топовой – воскресная встреча «Спартака» и «Краснодара» смотрелась явно привлекательнее. Зато соперничество дончан и сочинцев ассоциировалось с тренерской дуэлью Карпин – Федотов.

Матч начался, когда в Ростове-на-Дону выпало около четырёх сантиметров осадков в твёрдой фазе. Пока весь снег не растаял к перерыву, разные участки поля находились в разном состоянии – где-то снега лежало немного, а где-то его не было вовсе. «Ростов» захватил инициативу с самого начала и создал опасный момент на пятой минуте. Гигович слева прострелил в чужую штрафную, где Махатадзе проткнул мяч вперёд мимо защитника гостей на Али Соу. Тот оказался один на один с Джанаевым и не смог переиграть вратаря «барсов». На 12-й минуте Алмквист попал головой в левую штангу после навеса Козлова с правого фланга, но это было не слишком опасно, мяч сразу отскочил за лицевую.

На 24-й минуте Нобоа подал штрафной с правого фланга, Новосельцев скинул мяч головой на дальнюю, а там подработавший мяч Заболотный пробил тоже в дальнюю штангу. Пока снаряд не дошёл до планки, мимо него махнул Поярков, а уже после отскока от штанги вынос сделал другой защитник хозяев. На 27-й минуте Али Соу отдал влево на свободного Алмквиста, который не рассчитал силу своего касания и проспал шанс для удара, позволив Джанаеву спокойно забрать мяч.

Концовка первой половины встречи осталось за сочинцами. Ещё в середине тайма они стали задерживаться на чужой половине и зарабатывать штрафные. Как помним, после одного из них Заболотный попал в штангу. В другом случае Песьяков не смог поймать подачу соперника, и Терехов наверняка бил в ворота без вратаря, но на линии оказался Миладинович. Прежде чем зайти в ворота, мяч отскочил от его плеча. В итоге гол был отменён ВАРом – там точно был офсайд и, возможно, игра рукой.

Второй тайм не подарил зрителям более увлекательной игры. На 49-й минуте средний момент имел Заболотный, но пробил он с правого полуфланга рядом с дальней штангой. В дальнейшем команды обменивались инициативными отрезками и не отмечались острыми шансами. Не способствовали высокому темпу и остановки из-за травм. Заболотный получил рассечение в столкновении с Хаджикадуничем, который пострадал сам, когда ему по лицу заехал ногой в попытке удара по воротам Нобоа. Эквадорский диспетчер сочинцев получил за это жёлтую карточку, а Заболотный схлопотал предупреждение за явный фол в атаке ещё в первом тайме. Теперь оба они пропустят из-за дисквалификаций важный матч следующего тура против «Локомотива».

Финальный свисток зафиксировал закономерную боевую нулевую ничью. Прервалась четырёхматчевая победная серия «Сочи» в чемпионате и пятиматчевая с учётом Кубка. «Ростов» же не сумел обыграть черноморскую команду третий раз подряд и не одержал победу в четвёртой подряд официальной встрече. Ну и нельзя не отметить красную карточку Бурмистрова уже в добавленное время. Он наступил в центре поля сзади на ахилл Алеесами. Казарцев сначала предъявил ему жёлтую карточку, но посмотрел видеоповтор и показал красную. Таким образом, Бурмистров был удалён через десять минут после выхода на замену, и «Сочи» потерял третьего игрока перед матчем с «Локомотивом». Напомним, дисквалификации по жёлтым карточкам предстоит отбыть Нобоа и Заболотному.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ростов, Сочи, РПЛ, Чемпионат России
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