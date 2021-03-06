Карпин: «Конечно, не удовлетворен результатом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый взгляд у вас был после финального свистка. Значит, не удовлетворены результатом?

- Естественно, нет, вы чего? Зачем меня спрашивать? Конечно, не удовлетворен.

- Просто непростая подготовка к матчу, достаточно много потерь, тяжелое поле. И вы перед матчем говорили, что готовы к тем проблемам, которые могут на команду свалиться.

- Я думаю, если вы игру смотрели, то сами все видели. Моменты у нас были. У соперника, за исключением стандарта, какой-то напряг только возникал после стандартов. Был момент у Заболотного, который пробил. Непонятно, как там мяч прошел, когда попал в штангу. Вроде, больше ни одного удара там, не когда мяч еле докатывается, а чего-то опасного вспомнить не могу. У нас в первом тайме особенно стопроцентные моменты были. Конечно, недовольны.

- Оцените сегодня действия Алеесами, который вышел на непривычной позиции центрального защитника.

- Какого? Центрального? Без проблем. При том, что с Заболотным тяжело бороться по такой игре, что практикует «Сочи». С Заболотным тяжело, конечно же, бороться, без проблем справился.

- Почему был выбор сделан в его пользу?

- Потому что это более опытный игрок. Можно сказать, что команда слишком молодая. Про трех опорных полузащитников мы говорили до игры. Деннис Хаджикадунич тоже 22 года, Понтусу 21, более опытные игроки. Не хватает, наверное, практики центральным защитникам, чтобы за счет выбора позиции чуть придал больше нам уверенности.