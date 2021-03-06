Федотов: «Не позволили ничего создать сопернику. Сами, опять же, не доиграли»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы так с улыбкой восприняли результат. Стратегически вас ничья устраивала?

- Да нет, мы хотели победить и делали все для этого. Очень сложное поле, думаю, что очень интересная игра, которая держала в напряжении зрителей, всех нас тоже, мы и голик свой забили, и еще пару моментов было. Были чуть поострее. В общем-то приложили максимум усилий, чтобы увезти отсюда три очка. Очко, которое тоже двигает нас вперед, хороший непростой соперник. Опять же скажу, погодные условия… Но футбол был, были осмысленные комбинации, было много единоборств, была страсть, это то, за что мы любим футбол.

- Во втором тайме вы больше времени находились в своей штрафной площади. Это был осознанный выбор играть на удержание нуля, которого вы придерживаетесь все последние туры?

- Соперник чуть усилил. Скажу, такое было кажущееся напряжение, но мы не позволили создать ничего сопернику. Сами, опять же, не доиграли. Были у нас подходы с фланга, не сумели отдать точную передачу.