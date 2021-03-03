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Первые слова жены Мамаева после попытки суицида окончательно запутали всех

03 Марта 2021, 20:23,

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Алана, дала первый комментарий после предполагаемой попытки суицида.

- У меня все хорошо, я дома. Я так, просто… Забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ли? - цитирует Алану Мамаеву аккаунт LIFE SHOT в «Телеграме».

Напомним, что в среду жена футболиста в одном паблике написала о том, что напилась снотворного и больше не выходила на связь. Также были сообщения о том, что женщину госпитализировали.

Во вторник Алана Мамаева публично объявила объявила об измене мужа во время сборов в Испании и опубликовала фото соперницы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Павел Мамаев, Алана Мамаева
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Комментарии (1)
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1
Bolela
03 Марта 2021, 21:23

Мамай, ты конечно сам псих, но она у тебя вааще! Беги от неё, она походу за твои бабки еще и следит за тобой...

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