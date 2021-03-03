Соу: «До моего появления в «Ростове» я никого не знал, кроме Ерёменко»

Новичок «Ростова» Али Соу на клубном канале в YouTube рассказал о себе.

- Ты долго дума над предложением «Ростова»?

- Это не заняло у меня много времени. Я был рад, узнав об интересе футбольного клуба «Ростов». Я ждал, когда сделка завершится.

- Познакомился с коллективом, как тебя встретила команда?

- Меня встретили очень хорошо. С самого первого дня в команде у меня хорошие отношения с партнерами и персоналом.

- Что ты знал о клубе до перехода? Может быть, искал какую-то информацию в Интернете?

- Да, я искал информацию о команде в Интернете, но и до этого видел команду «Ростов» в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Было интересно получить предложение от такого клуба.

- Ты наверняка знаком с Денисом Давыдовым, российским нападающим, который в прошлом сезоне играл с тобой за софийский ЦСКА? Также в этом клубе играет Петар Занев, который долгое время был в клубе РПЛ. Ты у них спрашивал информацию про «Ростов»?

- Когда стало известно об интересе со стороны «Ростова», Давыдов позвонил мне. Он был рад приветствовать меня в России, мы до сих пор с ним на связи. Занев рассказывал мне про клуб, Россию и о том, как себя подготовить перед переездом сюда.

- Знал ли ты кого-то из игроков «Ростова» лично или по выступлениям?

- До моего появления в команде я никого не знал, кроме Романа Ерёменко. Потому что один мой друг общался с ним, узнав, что я еду в «Ростов».

- Ты родом из Гамбии, самого маленького государства континентальной Африки. Как в твоей стране обстоят дела с футболом, там любят спорт?

- Вообще-то в Гамбии футбол - спорт номер один. Каждый ребенок обожает играть в футбол. Все свободное время от занятий в школе мы проводим на футбольном поле.

- Ты всегда был нападающим еще со времен академии?

- Я никогда раньше не играл нападающего и пробовал себя на разных позициях. В академии я играл в полузащите, а профессиональную карьеру начинал в роли вингера.

- Наверняка в детстве у тебя были кумиры среди игроков. Назовешь кого-то?

- Это Тьерри Анри, он всегда был моим кумиром и причина того, почему я до сих пор болею за «Арсенал». Он был примером для подражания, мне нравилось следить за его игрой. Он нападающий, который обладает хорошей скоростью и голевым чутьем. Было интересно наблюдать за его действиями на поле и как красиво он забивает голы.

- Играя за прошлый клуб, ты забил много голов. Какую цель ты ставишь для себя, выступая за «Ростов»?

- Это большой шаг для меня. Моя цель на этот год - забить как можно больше голов и выиграть все, что возможно.