​Карпин прокомментировал ситуацию с Мамаевым

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу ситуации с Павлом Мамаевым. Полузащитник команды в последний раз выходил на поле в октябре. С тех пор футболист восстанавливается после травмы.

«Сыграет ли Мамаев до конца сезона? Процесс идёт своим чередом, надеемся, что он сможет сыграть», - приводятся слова Карпина на клубном сайте «Ростова».

После возобновления чемпионата «Ростов» дважды сыграл вничью – с «Зенитом» (2:2) и с «Сочи» (0:0). Команда Валерия Карпина располагается на пятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Павел Мамаев в этом сезоне провёл девять матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.