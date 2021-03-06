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Глебов: «Во втором тайме мы давили, особенно в конце, должны были забивать»

06 Марта 2021, 21:23,

Лучший футболист матча «Ростов» - «Сочи» (0:0) Данила Глебов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, погодные условия в первом тайме, решили не усложнять и не рисковать лишний раз, попробовать через борьбу. Во втором тайме  вышли и начали внизу играть, всё более-менее неплохо, но не забили.

- Сегодня вы с капитанской повязкой, получили новых партнеров в центре поля, не было Норманна. Было комфортно или нет, насколько быстро смогли привыкнуть? Молодая линия у вас в центре поля получилась.

- Думаю, возраст - это не проблема. Ребята достаточно хорошие, поэтому нормально.

- Как оцениваете Гиговича сегодня?

- Довольно хороший матч провел, как и все игроки.

- Я так понимаю, что все равно есть чувство неудовлетворения от счета 0:0? Потому что во втором тайме поджимали.

- Ну да, наверное, в первом тайме игра равная была. У «Сочи» было два момента, у нас было два момента. Во втором тайме, считаю, мы давили, особенно в конце. Должны были забивать, но это футбол.

- В последних пяти турах у вас всего одна победа. Это такая история, которая напрягает? Или с учетом качества игры и с «Ахматом», и с «Зенитом» все неплохо?

- Все неплохо, впереди, я думаю, всё будет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Данила Глебов
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