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Евсеев: «Сочи» недооценивают, но Федотов даёт результат»

04 Марта 2021, 12:46,

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев посредством своего «Инстаграма» поделился мнением о работе Владимира Федотова на посту главного тренера «Сочи».

«Команду недооценивают, считают, что взлет временный. Но работа Федотова была качественной и в «Оренбурге», и в «Сочи», он дает результат», - гласит сообщение специалиста в социальной сети.

После 20 туров команда из Сочи занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету южан 36 набранных баллов. Подопечные Федотова отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Ростова».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сочи, Вадим Евсеев
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