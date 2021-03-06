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Карпин: «Посмотрим, может можно будет делать на поле что-то, что похожее на футбол, а не на регби»

06 Марта 2021, 18:56,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось бы играть так, как мы планировали до сегодняшнего дня. Посмотрим, может можно будет делать на поле что-то, что  похожее на футбол, а не на регби. Посмотрим.

- Осипенко дисквалифицирован. Сегодня в центре обороны сыграет Поярков?

- Вы увидите.

- Почему именно он?  

- Почему вы решили, что он? Я же говорю, увидите.

- В три центральных защитника вы сегодня начинаете играть.

- Нет.

- Я знаю, что Алеесами в «Амьене» играл слева.

- Он у нас слева играл, и Поярков слева играет.

- Насколько серьезно травмирован Норманн, на сколько он выбыл?

- Насколько серьезно? Я думаю, что к следующему матчу он уже будет. Слава богу, что заменили его в игре с «Зенитом», хотя он думал, что может продолжить игру, травму не усугубили. На следующей неделе приступит к тренировкам в общей группе, и дай бог, чтобы он в  следующей игре уже был.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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