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Наставник «Химок» Черевченко пропустит игру с «Уфой» из-за недомогания

27 Февраля 2021, 13:27,

Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко пропустит поединок против «Уфы» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги.

Как сообщает клубная пресс-служба, 46-летний тренер почувствовал недомогание перед матчем. Специалист сдал тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.

В предстоящей встрече руководить подмосковным коллективом будет старший тренер Валерий Климов.

Поединок между «Химками» и «Уфой» пройдет в субботу, 27-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времен. Текстовая трансляция игры будет доступна на Liveresult.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Химки, Игорь Черевченко
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