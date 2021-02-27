Наставник «Химок» Черевченко пропустит игру с «Уфой» из-за недомогания

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27 Февраля 2021, 13:27,
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Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко пропустит поединок против «Уфы» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги.
Как сообщает клубная пресс-служба, 46-летний тренер почувствовал недомогание перед матчем. Специалист сдал тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.
В предстоящей встрече руководить подмосковным коллективом будет старший тренер Валерий Климов.
Поединок между «Химками» и «Уфой» пройдет в субботу, 27-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времен. Текстовая трансляция игры будет доступна на Liveresult.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уфа, Химки, Игорь Черевченко