Черчесов доволен тем, как готовятся к возобновлению сезона кандидаты в сборную

Наставник российской сборной Станислав Черчесов побывал на предсезонной подготовке клубов РПЛ и прокомментировал текущее положение игроков, которые могут в ближайшем будущем попасть в сборную.

«Очень хорошо, что кандидаты в сборную обходятся без травм и готовятся к возобновлению сезона», - сказал Черчесов, цитирует пресс-служба сборной России.

Станислав Черчесов руководит сборной России с 2016 года. При нём команда дошла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, а также пробилась на чемпионат Европы со второго места в отборочной группе. Матчи первенства пройдут летом 2021 года - российской сборной предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.