Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Черчесов доволен тем, как готовятся к возобновлению сезона кандидаты в сборную

02 Февраля 2021, 22:20,

Евро-Футбол.Ру

Наставник российской сборной Станислав Черчесов побывал на предсезонной подготовке клубов РПЛ и прокомментировал текущее положение игроков, которые могут в ближайшем будущем попасть в сборную.

«Очень хорошо, что кандидаты в сборную обходятся без травм и готовятся к возобновлению сезона», - сказал Черчесов, цитирует пресс-служба сборной России.

Станислав Черчесов руководит сборной России с 2016 года. При нём команда дошла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, а также пробилась на чемпионат Европы со второго места в отборочной группе. Матчи первенства пройдут летом 2021 года - российской сборной предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, РПЛ
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