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«Уфа» хочет приобрести опорника из чемпионата Норвегии

15 Февраля 2021, 22:17,

«Уфа» хочет приобрести бурундийского опорника Парфе Бизоза из норвежского «Олесунна», сообщает журналист Арилас Оуд-Саада.

Игрок уже отправился в Россию для подписания контрактного соглашения, так как клубы согласовали условия трансфера. 

Бурундиец провёл за «Олесунн» 23 игры, забил два мяча и отдал две голевые передачи. 21-летний полузащитник дебютировал в Высшей норвежской лиге только в 2020 году. Его клуб занял по итогам чемпионата последнее место в таблице и вылетел в более низшую лигу. Он вызывался в национальную сборную, но на данный момент не дебютировал за главную команду страны. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Уфа, РПЛ, Олесунн, Парфе Бизоз
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