«Уфа» хочет приобрести опорника из чемпионата Норвегии

«Уфа» хочет приобрести бурундийского опорника Парфе Бизоза из норвежского «Олесунна», сообщает журналист Арилас Оуд-Саада.

Игрок уже отправился в Россию для подписания контрактного соглашения, так как клубы согласовали условия трансфера.

Бурундиец провёл за «Олесунн» 23 игры, забил два мяча и отдал две голевые передачи. 21-летний полузащитник дебютировал в Высшей норвежской лиге только в 2020 году. Его клуб занял по итогам чемпионата последнее место в таблице и вылетел в более низшую лигу. Он вызывался в национальную сборную, но на данный момент не дебютировал за главную команду страны.