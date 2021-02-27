Тренер «Химок» Климов: «Черевченко почувствовал недомогание, тесты отрицательные»

Тренер «Химок» Валерий Климов поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что с Игорем Черевченко, что с его самочувствием?

- Игорь Геннадиевич почувствовал недомогание, тесты отрицательные, поэтому я думаю, что он немножко приболел. К следующей игре будет готов.

- До зимней паузы «Химки» набрали 16 очков в последних шести турах, был набран отличный ход. Сравните состояние до перерыва и сейчас, пауза во вред пошла?

- Да, набрали ход хороший, жалко, что чемпионат прекратился. Готовились, выполнили то, что хотели, поэтому чемпионат и его продолжение сейчас покажут.

- Глушенков сегодня наконец-то в заявку попал. Оцените его форму после травмы, как он себя чувствует?

- Он старается, работает, но все-таки травма довольно тяжелая была, поэтому в лучшей случае рассчитываем на замену.