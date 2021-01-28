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РФС будет выплачивать женщинам-арбитрам 30 тысяч в месяц

28 Января 2021, 22:27,

Евро-Футбол.Ру

Российский футбольный союз объявил о том, что будет осуществлять выплату поощрения женщинам-арбитрам каждый месяц, работающим на матчах чемпионата и Кубка России. 

Как информирует официальный сайт организации, судьям категории ФИФА будут поступать выплата в размере 30 тысяч рублей, судьям - 15 тысяч, а их ассистентам - 10 тысяч (при этом помощникам арбитров с категорией ФИФА будут выплачивать 15 тысяч рублей).

Финансирование станет возможно благодаря выплатам международной федерации футбола. Она направила РФС сумму, предназначенную для поддержки и развития женского футбола. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ФИФА, РФС, РПЛ, Кубок России
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