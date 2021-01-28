РФС будет выплачивать женщинам-арбитрам 30 тысяч в месяц

Российский футбольный союз объявил о том, что будет осуществлять выплату поощрения женщинам-арбитрам каждый месяц, работающим на матчах чемпионата и Кубка России.

Как информирует официальный сайт организации, судьям категории ФИФА будут поступать выплата в размере 30 тысяч рублей, судьям - 15 тысяч, а их ассистентам - 10 тысяч (при этом помощникам арбитров с категорией ФИФА будут выплачивать 15 тысяч рублей).

Финансирование станет возможно благодаря выплатам международной федерации футбола. Она направила РФС сумму, предназначенную для поддержки и развития женского футбола.