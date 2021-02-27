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Голы Конате и Глушакова в ворота «Уфы» позволили «Химкам» продлить удачную серию

27 Февраля 2021, 15:56,

«Химки» продолжают стремительный рывок наверх. Подмосковная команда набрала 16 очков в последних шести турах 2020 года и продлила удачную серию домашней победой над «Уфой». Встреча получилась насыщенной опасными моментами, и если в первом тайме мяч упорно не шел в ворота, то после перерыва сразу был открыт счет - прорыв Ильи Кухарчука к штрафной завершился точным пасом на Мохамеда Конате, который не сплоховал. А вскоре Денис Глушаков здорово разобрался в ситуации и на добивании отправил мяч в сетку. В концовке уфимцы получили лишнего игрока после удаления Кухарчука, но не спаслись. Результативный удар Владислава Камилова на 90-й минуте ничего не изменил.

Победа 2:0 позволила «Химкам» догнать «Локомотив» с «Рубином» в середине таблицы.

Протокол игры  
Химки 2:1 Уфа
(1:0) Конате Мохамед II 49'    
(2:0) Глушаков Денис 62'    
    90' Камилов Владислав (2:1)
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл   34' Трошечкин Александр   40'   83' (Камышев Илья (   83') Глушаков Денис Идову Брайн Кухарчук Илья   21'   74' Конате Мохамед II   61' Мирзов Резиуан   90' (Могилевец Павел (   90')
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Логашов Арсений Глушенков Максим Жумабеков Максим Алиев Камран
Беленов Александр Морозов Григорий Плиев Константин Никитин Алексей Табидзе Джемал   85' (Сысуев Дмитрий (   85') Йокич Боян Голубев Артём   46' (Урунов Остон (   46') Камилов Владислав   7' Мрзляк Филип Жамалетдинов Тимур Комнен Андрич
Запасные: Кротов Вячеслав Бизоза Партфаит Сухов Александр Аликин Павел Кукушкин Михаил Милетич Неманья Дзантиев Олег Чернов Алексей
27 февраля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Химки
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