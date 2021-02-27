Голы Конате и Глушакова в ворота «Уфы» позволили «Химкам» продлить удачную серию

«Химки» продолжают стремительный рывок наверх. Подмосковная команда набрала 16 очков в последних шести турах 2020 года и продлила удачную серию домашней победой над «Уфой». Встреча получилась насыщенной опасными моментами, и если в первом тайме мяч упорно не шел в ворота, то после перерыва сразу был открыт счет - прорыв Ильи Кухарчука к штрафной завершился точным пасом на Мохамеда Конате, который не сплоховал. А вскоре Денис Глушаков здорово разобрался в ситуации и на добивании отправил мяч в сетку. В концовке уфимцы получили лишнего игрока после удаления Кухарчука, но не спаслись. Результативный удар Владислава Камилова на 90-й минуте ничего не изменил.

Победа 2:0 позволила «Химкам» догнать «Локомотив» с «Рубином» в середине таблицы.