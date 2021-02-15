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Олег Иванов: «Феррейра и Маурисио зарывались в лёд и ощущали себя хорошо»

15 Февраля 2021, 21:48,

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал о своем отношении к восстановительному процессу футболистов после тяжёлых физических нагрузок.

«Кроме бани и веников сейчас есть бочки со льдом. После тяжёлых нагрузок это то, что нужно», - заявил российский полузащитник, сообщает Спорт-Экспресс. «Антонио Феррейра и Маурисио, игравшие в «Ахмате», зарывались в лёд и ощущали себя хорошо».

Олег Иванов выступал за «Ахмат» с 2012 по 2020 год. Помимо грозненцев он играл в российской Премьер-лиге за «Ростов» и «Крылья Советов». Всего Иванов провёл в чемпионате России 304 матча, забил 22 гола и отдал 31 голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Уфа, Ахмат, РПЛ, Олег Иванов
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