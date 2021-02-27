Рахимов: «Меня больше удивило то, что нас надломил пропущенный гол»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (1:2).

- Почему начало второго тайма выдалось столь плохим, и команда пропустила сразу два мяча?

- Мне сложно сказать почему плохим. Могу сказать, что понятно было, что в таком матче на тяжелом поле команда, которая первой допустит ошибку, ей будет очень сложно после отыгрываться. К сожалению, мы ее и допустили. В ситуации достаточно простой мы пропускаем гол. Меня больше удивило то, что нас надломил этот гол. Мы, видимо, были не готовы к этому, это неправильно. После этого мы очень долго приходили в себя и пропустили второй мяч. В любом случае надо понимать, что такие ситуации в футболе будут происходить, и реагировать на них нужно по-другому. Я об этом сказал команде. Дальше не должно быть все-таки авантюрных действий, хаоса на поле. Нужно соблюдать дисциплину. К сожалению, у нас это произошло. Все равно ребята старались прибавить и создавали какие-то моменты, но, к сожалению, нам не удалось забить раньше. Естественно, отсюда это поражение. Но это все-таки наше поражение, и нам нужно разбираться с теми ошибками, которые мы допустили, и с реакцией на эпизоды, когда мы пропускали, естественно, тоже нужно разбираться.

- Согласны ли вы с решениями судейской бригады, потому что были у вас определенные вопросы?

- Мне кажется, слишком много было свистков после того, как соперник повел в счете. И не было столь много моментов, где нужно было свистеть. Можно было дать бороться, но, к сожалению, при каждом столкновении были свистки. Второе, что меня удивило: почему было всего 4 минуты добавлено, потому что остановок было очень много. По времени, что мне говорили на скамейке, смотрели, что в общей сложности где-то 7-8 минут. Отсюда было удивление, что было добавлено четыре.

- Что с Олегом Ивановым?

- К сожалению, в предпоследнем матче на сборе он получил травму, до сих пор восстанавливается. Будем надеяться, что в ближайшее время он присоединится к группе.

- Показалось, что гол в ворота «Химок» мог прийти гораздо раньше. Что с реализацией?

- Плохо с реализацией. Я говорил, что если мы не будем забивать, можем получить проблемы. Моменты нужно реализовывать, и в первом тайме были ситуации, когда можно было забивать.

- Вы сделали всего две замены, причем вторую на 85-й минуте. Почему не делали замены раньше?

- Замены нужно делать тогда, когда хочешь усилить игру. У нас в этой ситуации в атакующих действиях могли более полезно действовать Урунов и Сысуев, поэтому после того, как мы проигрывали, на скамейке оставались три защитника, поэтому менять защитника на защитника было бы неправильно. А те два атакующих игрока, которые были, они вышли на поле.

- Насколько важен будет кубковый матч против «Урала», который состоится в среду? Может быть, команде сейчас важнее сосредоточиться на чемпионате?

- Я думаю, что не нужно откладывать. Все равно у нас не такая длинная скамейка. Нужно и к этой игре готовиться. Через три на четвертый, я думаю, достаточно времени для восстановления.