Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Российские судьи успешно прошли тренировочный сбор

19 Февраля 2021, 22:31,

Российские судьи завершили тренировочный сбор в Сочи, в ходе которого проводились как тренировки на стадионе, так и проходили лекции о правилах футбола и особенностях работы системы ВАР.

Арбитры, которые будут обслуживать матчи российской Премьер-лиги,  по итогам 5-дневного сбора успешно сдали физический SDS-тест, а также теоретический экзамен. «Наши судьи всецело подготовлены ко второй части чемпионата России», - заверил глава судейского корпуса Виктор Кашшаи «Спорт-Экспресс». 

Российская Премьер-лига возобновится 26 февраля, когда в матче 20 тура встретятся «Тамбов» и «Ростов». 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: РФС, арбитры
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