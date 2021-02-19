Российские судьи успешно прошли тренировочный сбор

Российские судьи завершили тренировочный сбор в Сочи, в ходе которого проводились как тренировки на стадионе, так и проходили лекции о правилах футбола и особенностях работы системы ВАР.

Арбитры, которые будут обслуживать матчи российской Премьер-лиги, по итогам 5-дневного сбора успешно сдали физический SDS-тест, а также теоретический экзамен. «Наши судьи всецело подготовлены ко второй части чемпионата России», - заверил глава судейского корпуса Виктор Кашшаи «Спорт-Экспресс».

Российская Премьер-лига возобновится 26 февраля, когда в матче 20 тура встретятся «Тамбов» и «Ростов».