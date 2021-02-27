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Рахимов: «В «Спартаке» совершенно другой футбол, и Урунову нужно перестраиваться»

27 Февраля 2021, 14:02,

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда сильно изменилась. Вы довольны новыми лицами?

- Давайте пока не будем об этом говорить и забегать вперед, потому что тот же Бизоза и Милетич появились два-три дня назад. Единственное, Иванов, который был раньше, но Олег получил травму и, к сожалению, сегодня не сможет принять участие в сегодняшнем матче. Поэтому давайте посмотрим. Конечно же, нам нужно было изменять многое, но вот в этом плане  кубковый матч помог бы нам увидеть какие-то минусы, какие-то еще плюсы, над чем еще мы можем работать. Думаю, в этом плане перенос был нежелательным.

- Остон Урунов сегодня на скамейке запасных. Оцените готовность футболиста к матчу?

- То же самое, Остон приехал к нам за два дня до игры, и мы прекрасно понимаем, что там в «Спартаке» совершенно другой футбол, по-другому играют, и ему нужно перестраиваться. Ему нужно объяснять, но у него есть свои хорошие качества, поэтому мы будем надеяться на его качества, будем с ним разговаривать. Естественно, ему нужно вписываться в нашу игру. Я надеюсь, что он нам поможет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Остон Урунов
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