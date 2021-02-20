Газизов: «В России нельзя уходить от государственных денег в спорте. Это неверный путь»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о переменах, происходящих в российском футболе на данном этапе развития.

«В России нельзя уходить от государственных денег в спорте. Это неверный путь», - заявил футбольный функционер в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу». «Я уверен в том, что придет новое поколение менеджеров и изменит ситуацию в нашем футболе»

Шамиль Газизов работал генеральным директором «красно-белых» с лета 2020 года до декабря того же года. До этого он занимал руководящую должность в футбольном клубе «Уфа» на протяжении нескольких лет.