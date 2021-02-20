Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Газизов: «В России нельзя уходить от государственных денег в спорте. Это неверный путь»

20 Февраля 2021, 00:55,

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о переменах, происходящих в российском футболе на данном этапе развития.

«В России нельзя уходить от государственных денег в спорте. Это неверный путь», - заявил футбольный функционер в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу». «Я уверен в том, что придет новое поколение менеджеров и изменит ситуацию в нашем футболе»

Шамиль Газизов работал генеральным директором «красно-белых» с лета 2020 года до декабря того же года. До этого он занимал руководящую должность в футбольном клубе «Уфа» на протяжении нескольких лет.

 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Спартак Москва, РПЛ, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Boris
20 Февраля 2021, 01:42

Ну да, они же бесконечные, можно пилить и пилить. Нельзя от них уходить. Да и вообще какие альтернативы? Зарабатывать самим что-ли?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола