Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Олег Иванов рассказал о работе под руководством Красножана

15 Февраля 2021, 20:49,

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал о периоде работы в Грозном под руководством Юрия Красножана в 2013 году.

«С Красножаном было тяжело. Он ошибся в том, что всех стрижет под одну гребенку», - заявил бывший игрок грозненского «Ахмата». «После физических упражнений мы на поле еле передвигались».

В текущем сезоне Олег Иванов провёл за «Ахмат» 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В январе 2021 года он перешёл в «Уфу», с которой заключил контракт на 1,5 года. За «Ахмат» 34-летний полузащитник играл с 2012 года. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Уфа, Юрий Красножан, Олег Иванов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола