Олег Иванов рассказал о работе под руководством Красножана

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал о периоде работы в Грозном под руководством Юрия Красножана в 2013 году.

«С Красножаном было тяжело. Он ошибся в том, что всех стрижет под одну гребенку», - заявил бывший игрок грозненского «Ахмата». «После физических упражнений мы на поле еле передвигались».

В текущем сезоне Олег Иванов провёл за «Ахмат» 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В январе 2021 года он перешёл в «Уфу», с которой заключил контракт на 1,5 года. За «Ахмат» 34-летний полузащитник играл с 2012 года.