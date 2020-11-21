​«Локомотив» назвал состав на матч против «Арсенала»

В одном из субботних матчей чемпионата России «Локомотив» сразится с тульским «Арсеналом». Наставник «железнодорожников» Марко Николич выбрал следующих футболистов для стартового состава:

Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер.

Стоит отметить, что голкипер Маринато Гилерме не попал даже в число запасных футболистов «Локомотива» из-за дисквалификации.

«Локомотив» и «Арсенал» начнут очный поединок в семь часов вечера по Москве. Следить за ходом дуэли во всех красках можно будет на страницах LiveResult, где пройдёт подробная текстовая трансляция.