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Парфёнов назвал самую главную проблему в «Арсенале»

21 Ноября 2020, 19:09,

fratria.ru

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Перерыв был. Учитывая, что вы не так давно в команде, насколько продуктивно он прошел, насколько вы успели полностью познакомиться с командой?

- Многие ребята вернулись после травм, кто-то еще не подошел, поэтому самая главная проблема - максимально выровнять состояние всех игроков. Но с этим столкнулись не только мы. Надо двигаться и максимально нужные вещи в этот промежуток использовать, поэтому именно акцент на этом был.

- Насколько вы считаете, что тульский «Арсенал» - это уже ваша команда? Если можно, в процентном соотношении.

- Очень сложно вот так сходу ответить, многие тренеры говорят про разные сроки, плюс ситуация, когда чемпионат идет…
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дмитрий Парфёнов, Арсенала Тула
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