Сёмин: «Самое лучшее для «Локомотива», если Кикнадзе уйдёт»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» заявил, что свою работу выполнял отлично.

- Я свои интересы обязательно должен отстаивать, начать свою работу с 11-го места, стать чемпионом. Количество людей увеличилось с пяти тысяч до 20 тысяч постоянных. Приходят люди, которые должны прислушиваться к тому, что профессионалы говорят на ту или другую тему. Поэтому я должен отстаивать свои интересы, чтобы не рухнул клуб, чтобы болельщики ходили, и их было больше. Наверное, это мои принципы, они всю жизнь такие.

- В этой битве вы изначально были проигравшей стороной, потому что спорить…

- … А почему я проигравший?

- Спорить с учредителями невозможно.

- Вот нормальная ситуация. Да, тренера назначают, чтоб, которая началась вестись, дело принципа.

- То есть, все, что делает господин Кикнадзе в «Локомотиве», это все неправильно?

- Самое лучшее для «Локомотива», если Кикнадзе уйдет. Болельщики сразу пойдут на трибуны, спонсоры будут ближе к клубу. У каждого тренера есть работа. Хорошо он ее выполнил или плохо. Я считаю, что хорошо. У меня совесть чиста, я свою работу сделал не просто хорошо, а отлично! Чемпионы, два раза серебряные медали. Это приблизительно миллионов 80 в казну пришло денег за попадание в Лигу чемпионов, игроки в цене выросли. Ну что еще надо? Какой еще нужен тренер?