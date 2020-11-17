Сёмин: «Самое лучшее для «Локомотива», если Кикнадзе уйдёт»

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17 Ноября 2020, 22:49,
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» заявил, что свою работу выполнял отлично.
- Я свои интересы обязательно должен отстаивать, начать свою работу с 11-го места, стать чемпионом. Количество людей увеличилось с пяти тысяч до 20 тысяч постоянных. Приходят люди, которые должны прислушиваться к тому, что профессионалы говорят на ту или другую тему. Поэтому я должен отстаивать свои интересы, чтобы не рухнул клуб, чтобы болельщики ходили, и их было больше. Наверное, это мои принципы, они всю жизнь такие.
- В этой битве вы изначально были проигравшей стороной, потому что спорить…
- … А почему я проигравший?
- Спорить с учредителями невозможно.
- Вот нормальная ситуация. Да, тренера назначают, чтоб, которая началась вестись, дело принципа.
- То есть, все, что делает господин Кикнадзе в «Локомотиве», это все неправильно?
- Самое лучшее для «Локомотива», если Кикнадзе уйдет. Болельщики сразу пойдут на трибуны, спонсоры будут ближе к клубу. У каждого тренера есть работа. Хорошо он ее выполнил или плохо. Я считаю, что хорошо. У меня совесть чиста, я свою работу сделал не просто хорошо, а отлично! Чемпионы, два раза серебряные медали. Это приблизительно миллионов 80 в казну пришло денег за попадание в Лигу чемпионов, игроки в цене выросли. Ну что еще надо? Какой еще нужен тренер?
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Василий Кикнадзе