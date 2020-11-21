Владислав Игнатьев: «Арсенал» агрессивно играл, нам было сложно взламывать его оборону»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Арсенал» (1:0) Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Было такое ощущение, что вынужденная замена. Все в порядке с вами?

- Да, было небольшое повреждение, поэтому попросил замену. Вышел свежий игрок.

- Тяжелейший матч и такая драматичная развязка.

- Сейчас все игры такие. Очи легко не даются, но я рад, что мы одержали победу, потому что нельзя было терять очки. Хорошо, что мы сегодня выиграли, даже несмотря на удаление, мы проявили характер.

- С бровки показалось, что когда вы остались в меньшинстве, за счет контратак удавалось создавать больше моментов, чем когда вы играли в полном составе.

- Не знаю, мне показалось наоборот. У нас больше было моментов. «Арсенал» не создал ни одного момента до удаления. На контратаках пришлось играть, но хорошо, что реализовали свои шансы, которых было не так много. Забили, хоть и с пенальти и выиграли.

- Учитывая плотный календарь и то, что буквально через несколько дней Мадрид, и все лидеры играли 90 минут, ожидали настолько тяжелой игры против «Арсенала»?

- Да, «Арсенал» агрессивно играл, нам было сложно взламывать его оборону. Сейчас никто не хочет уступать, все хотят уйти на перерыв с хорошим настроением и подняться как можно выше, все бьются.