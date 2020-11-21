ВАР туда, ВАР сюда: «Локомотив» в праздничный день вдесятером прервал свою кошмарную серию

В одном из вечерних московских субботних матчей отношения выясняли московский «Локомотив» и тульский «Арсенал».

«Локомотив» подходил к отчётной встрече – страшно подумать – с трёхматчевой пораженческой серией. У «Арсенала» была схожая ситуация – три предыдущих матча без побед, из которых два – проигрыши. Но были между этими командами и различия. «Канониры» шибко высоких задач перед собой не ставят – если, конечно, не верить Мохамеду Кадири, говорившему о возможности побороться за Лигу чемпионов. А вот «железнодорожники» реально попадали в этот супертурнир три раза подряд, но на следующий сезон рискуют остаться вообще без каких-либо еврокубков.

Именно 21 октября «Локомотив» отмечал совершеннолетие своей победы в золотом матче чемпионата России 2002 года над ЦСКА –18 лет прошло с тех пор. Потерять очки в такую годовщину дома то ли против середняка, то ли против аутсайдера было для «железнодорожников» непростительно. Однако хозяева столкнулись с немалыми проблемами при взламывании чужой обороны. «Арсенал» не тушевался и не боялся, он поначалу даже больше владел мячом, но дуплетом нереализованных моментов на 18-й минуте отметился Зе Луиш. Сначала ему не очень удался удар головой после навеса справа от Игнатьева – в дело вступил вратарь туляков Нигматуллин. Чуть позже Зе Луиш прорвался с ним на рандеву и с короткого расстояния протыкал мяч в створ – его оппонент и в этой дуэли защитил свои ворота.

Не совсем понятный эпизод случился в районе получаса игры. Зе Луиш на правом полуфланге приблизился к лицевой и пробил или прострелил в руки Нигматуллину, а пытавший помешать кабовердийцу Григалава припал на газон, схватившись рукой за левую часть грудины. Есть подозрение, что его побеспокоило сердце, но хотелось бы, чтобы это была банальная невралгия, о которой Григалава скоро забудет. В любом случае медицинский штаб «Арсенала» вместе с тренерским решили не рисковать, и Григалава сразу был заменён на Костадинова.

Вторую половину первого тайма москвичи провели с территориальным преимуществом и при этом умудрились в компенсированное время доиграться до удаления. Чорлука прихватил возле своей штрафной Хлусевича и обзавёлся второй жёлтой карточкой. Вот же непруха у Чорлуки – то травмы, то красный свет. С назначенного штрафного Ломовицкий пустил мяч рядом с левой штангой.

Затыкая возникшую дыру в обороне на второй тайм, Николич выпустил Лысова и пожертвовал Эдером. После перерыва «железнодорожники» с усечённым составом стали играть вторым номером, а «канониры» – наоборот, первым. Гости нанесли пару неточных опасных ударов из пределов штрафной, и казалось, что гол назревает в одни ворота, но он пришёл в другие. Разящую контратаку провели Антон Миранчук и Зе Луиш – второй замкнул из вратарской прострел первого с левого полуфланга. Однако арбитр Сухой через паузу отменил взятие ворот, когда посмотрел видеоповтор и увидел, что Зе Луиш в развитии той атаки подыграл себе рукой в центре поля, уводя мяч из-под влияния Довбни.

Тем не менее «Локомотив» всё равно нашёл способ открыть счёт. Через несколько минут Игнатьев упал в штрафной гостей, и судья, снова посмотревший видеоповтор, заметил, что Хлусевич сзади невольно заплёл пострадавшему ноги. Был поставлен пенальти, с которого Антон Миранчук развёл мяч и голкипера по разным углам (1:0). Всё бы ничего, но ещё до отменённого гола Зе Луиша возник спорный момент в штрафной хозяев, где Ломовицкий был взят в так называемую коробочку, и тогда Сухой повтор не глядел.

В концовке «Локомотиву» предстояло отбиваться, и он это сделал успешно. Полевые игроки «красно-зелёных» должны не забыть поблагодарить Коченкова, вытащившего из правого нижнего угла хлёсткий выстрел Ломовицкого из-за пределов штрафной. Значит, «железнодорожники» не потеряли оттого, что им был недоступен дисквалифицированный Гилерме. И без травмированного Смолова находится кому забивать. Итог – победа «путейцев» с их любимым счётом 1:0.

По причине травмы не смог доиграть матч Владислав Игнатьев. Хозяева выжали результат в непростой ситуации, а гости снова плохо распорядились территориальным преимуществом, как это уже бывало у них не так давно. «Локомотив» вдесятером прервал-таки кошмарную для себя серию из трёх поражений и догнал потерявший очки «Ахмат». «Арсенал» же не выиграл четвёртую встречу подряд и остался балансировать на грани зоны стыков.

Кирилл Иванцов