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​«Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Чорлуки

21 Ноября 2020, 20:01,

Global Look Press

«Локомотив» остался в меньшинстве в матче пятнадцатого тура чемпионата России против тульского «Арсенала». В концовке первого тайма капитан московской команды Ведран Чорлука схлопотал вторую в игре жёлтую карточку и, как следствие, увидел перед собой красный свет.

Удаление помешает Чорлуке сыграть за «Локомотив» в матче следующего тура против грозненского «Ахмата» на выезде.

Следить за ходом второго тайма матча «Локомотив» - «Арсенал» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В 14 предыдущих своих матчах в сезоне 2020/2021 Чорлука забил один гол и отдал один голевой пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука
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