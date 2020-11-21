​«Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Чорлуки

«Локомотив» остался в меньшинстве в матче пятнадцатого тура чемпионата России против тульского «Арсенала». В концовке первого тайма капитан московской команды Ведран Чорлука схлопотал вторую в игре жёлтую карточку и, как следствие, увидел перед собой красный свет.

Удаление помешает Чорлуке сыграть за «Локомотив» в матче следующего тура против грозненского «Ахмата» на выезде.

Следить за ходом второго тайма матча «Локомотив» - «Арсенал» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В 14 предыдущих своих матчах в сезоне 2020/2021 Чорлука забил один гол и отдал один голевой пас.