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Николич: «Арсенал» поменял тренера, это мешает к подготовке к игре на 100% правильно»

21 Ноября 2020, 19:01,

Global Look Press

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Против нас сегодня команда, которая поменяла тренера, это мешает к подготовке  к игре на 100% правильно. Но мы не имеем никакого влияния. Но для нас важна сегодня наша игра. У Тулы хорошая команда, которая очевидно может быть неприятной на выезде. У них есть быстрые игроки в линии нападения, они могут использовать своих футболистов в контратаке. Нам нужно играть с серьезным отношением с максимальной концентрацией, дисциплиной и терпением. У нас много игроков было в сборных, и собрались мы только в пятницу. Но я чувствую, что сегодня будет все хорошо.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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