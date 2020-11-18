Агент: Эдер может остаться в «Локомотиве»

Агент Луи Эванс дал чёткий ответ на вопрос о вариантах продолжения карьеры форварда «Локомотива» Эдера.

«Разговоров о будущем Эдера в «Локомотиве» не было, - заявил представитель футболиста в интервью Sport24.

Также Эванс добавил, что португальский игрок атаки в восторге от Москвы, но название следующего клуба зависит от многих факторов.

Напомним, что Эдер переехал в Черкизово в 2017 году из «Лилля». За «Локомотив» он провел 106 поединков, в которых отметился 14 мячами. Действующий контракт португальца рассчитан до лета следующего года. Форварду 32 года.