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Николич: «В меньшинстве часто мы играем в последних матчах»

21 Ноября 2020, 21:18,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень важные три очка для нас сегодня. В меньшинстве часто мы играем в последних матчах, но важно, что показали характер на поле. Мы также показали контроль на поле, и в первом тайме, и во втором не было опасности перед нашими воротами. Это рецепт как надо играть. Надо было забить гол. И в первом тайме были моменты и ситуации, и во втором тайме была хорошая голевая комбинация, которую отменили. Потом забили в меньшинстве. Хочу поздравить команду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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