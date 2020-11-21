Парфёнов: «Я считаю, что это не пенальти. Спасать здесь не надо никого»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра разбилась на несколько отрезков, первый тайм, потом удаление, когда нас стало больше. Надо было чаще делать смену направления, чаще обострять в этих ситуациях, потому что контроль ради контроля получался. Здесь бы, конечно, хотелось добавить больше обостряющих передач. Момент с пенальти, я считаю, что это не пенальти. Спасать здесь не надо никого.