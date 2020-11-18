У генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе пневмония

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18 Ноября 2020, 21:14,
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У генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе была обнаружена пневмония.
Как пишет РБ Спорт, президент красно-зелёных уже неделю занимается удалённо и не появляется в офисе. Причина этому — двусторонняя пневмония.
Кикнадзе лечится дома. Когда он сдавал тест на коронавирус в последний раз, тот показал отрицательный результат
Как сообщает председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, не факт, что это коронавирус.
На данный момент «Локомотив» имеет 21 очко в российской Премьер-лиге и занимает восьмую строчку в чемпионате.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Локомотив Москва, Василий Кикнадзе