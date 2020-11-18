У генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе пневмония

У генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе была обнаружена пневмония.

Как пишет РБ Спорт, президент красно-зелёных уже неделю занимается удалённо и не появляется в офисе. Причина этому — двусторонняя пневмония.

Кикнадзе лечится дома. Когда он сдавал тест на коронавирус в последний раз, тот показал отрицательный результат

Как сообщает председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, не факт, что это коронавирус.

На данный момент «Локомотив» имеет 21 очко в российской Премьер-лиге и занимает восьмую строчку в чемпионате.