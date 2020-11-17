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Сёмин назвал условие возобновления карьеры

17 Ноября 2020, 22:55,

ФК "Локомoтив"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» дал ответ на вопрос о продолжении карьеры.

- Что должно произойти, чтобы вы вернулись в «Локомотив»?

- У меня будущее есть только без генерального директора.

- Четыре месяца назад вы не знали, будете ли продолжать тренерскую карьеру. Как сейчас считаете?

- Все зависит от того, какое будет предложение, какие будут взаимоотношения, какая будет моя роль в этом проекте. Это играет большую роль в дальнейшем продолжать или нет. Будет предложение, которое мне близко к сердцу и по духу, конечно, я его приму. Мне интересно. Я еще хочу работать, а не будет - будем путешествовать, будем к вам ходить на «Матч ТВ», от футбола не будем уходить, это обязательно.

- Если что, свисток у вас в кармане?

- Он всегда в кармане есть.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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