Сёмин назвал условие возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» дал ответ на вопрос о продолжении карьеры.

- Что должно произойти, чтобы вы вернулись в «Локомотив»?

- У меня будущее есть только без генерального директора.

- Четыре месяца назад вы не знали, будете ли продолжать тренерскую карьеру. Как сейчас считаете?

- Все зависит от того, какое будет предложение, какие будут взаимоотношения, какая будет моя роль в этом проекте. Это играет большую роль в дальнейшем продолжать или нет. Будет предложение, которое мне близко к сердцу и по духу, конечно, я его приму. Мне интересно. Я еще хочу работать, а не будет - будем путешествовать, будем к вам ходить на «Матч ТВ», от футбола не будем уходить, это обязательно.

- Если что, свисток у вас в кармане?

- Он всегда в кармане есть.