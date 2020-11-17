Сёмин: «Лёша Миранчук не хуже Хаверца, который сегодня играет в «Челси»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» оценил уровень чемпионата России и поделился мнением о перспективах Алексея Миранчука.

- Чем можно объяснить, что у российских клубов нет ни одной победы в 12 матчах еврокубков?

- Не провал, не катастрофа, не стыд, а нормальная рабочая ситуация. Сегодня результат именно такой случился.

- Просто чемпионат России деградирует.

- Уровень, наверное, падает, потому что нет таких звезд как был Витсель, Халк, Вальбуэна, Лима в «Локомотвие». Я думаю, да. Полностью согласен. Без этих звезд хуже развиваются молодые игроки, они не видят лидера, который бы их повел, у которых бы они научились.

- Рады за Алексея Миранчука?

- Да, конечно, не рад только, что он не играет.

- Ну хотя бы уехал.

- Что это за выражение? Почему всем хотелось? Он играл в хорошей команде, которая каждый год была в Лиге чемпионов. Он играл хорошо, с каждым годом рос, лучше становился. Другое дело, у него нет практики сейчас. Он него все зависит.

- Вы говорили, что 14 миллионов - это дешево за Миранчука.

- Очень дешево, не просто дешево, а очень дешево. Лёша не хуже Хаверца, который сегодня играет в «Челси». И почему он сразу играет в стартовом составе? Потому что его задорого купили. А так как Лёшу купили не очень дорого, значит, он может побыть в резерве, потому что там есть более дорогие игроки. Думаю, что он конкуренцию вытерпит и выдержит.