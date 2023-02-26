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Кубок России

«Торпедо» вылетело из Фонбет Кубка России, всухую проиграв «Акрону»

26 Февраля 2023 • 14:05 Комментировать
Акрон
2:0
Торпедо Москва
окончен

В четвертьфинальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России московское «Торпедо» на выезде встречалось с клубом «Акрон» (Тольятти). Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 0:2 и завершил участие в турнире. Голами в составе команды из Тольятти отметились Константин Савичев и Абу-Саид Эльдарушев.

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Торпедо Москва Акрон
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