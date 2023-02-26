«Торпедо» вылетело из Фонбет Кубка России, всухую проиграв «Акрону»

В четвертьфинальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России московское «Торпедо» на выезде встречалось с клубом «Акрон» (Тольятти). Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 0:2 и завершил участие в турнире. Голами в составе команды из Тольятти отметились Константин Савичев и Абу-Саид Эльдарушев.
Протокол игры
|(1:0) Савичев Константин26'
|(2:0) Эльдарушев Абу-Саид38'
Волков Сергей Александрович•Полубояринов Данил 40' 58' •Ходжаниязов Джамалдин•Зуев Илья Вячеславович•Макаров Сергей•Песегов Евгений 62' (Шакуро Павел ( 62' ) •Чудин Иван•Азаров Владимир 62' (Килин Антон ( 62' ) •Палиенко Максим 87' (Апеков Руслан ( 87' ) •Савичев Константин•Эльдарушев Абу-Саид 68' (Понсе Андрес ( 68' )
Довбня Александр•Журавлёв Юрий•Кожемякин Олег 25' •Кутепов Илья 17' 61' (Лебеденко Игорь ( 61' ) •Шляков Евгений 75' (Роганович Боян ( 75' ) •Орехов Александр 16' 46' (Эркинов Хожимат ( 46' ) •Нетфуллин Равиль•Юзепчук Роман•Турищев Максим 46' (Каймаков Михаил ( 46' ) •Кухарчук Илья 46' (Стефанович Илья ( 46' ) •Караев Давид
Запасные: Савич Игор•Чурич Марио•Шапич Стефан•Бабурин Егор
Сегодня.
Бан пользователя