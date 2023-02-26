В «Акроне» заявили, что были бы рады сыграть со «Спартаком»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, какого соперника он хотел бы видеть в следующем раунде Фонбет Кубка России.

«Любой команде рады, «Спартаку» – особенно (смеется). Но пока они лидируют в своем противостоянии. Будем рады любой команде. И проверить себя, и двигаться дальше по Кубку тоже очень хотим», — приводит слова Власова Metaratings.

Напомним, ранее Власов занимал должность коммерческого директора в московском «Спартаке».

В первом этапе 1/4 финала Фонбет Кубка России «Акрон» одержал победу над «Торпедо» со счетом 2:0. В следующем раунде тольяттинский клуб сыграет с одной из команд РПЛ, которая вылетит из плей-офф Пути РПЛ.