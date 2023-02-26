Тренер «Акрона» Калешин: «Выполнили весь объём работы, который запланировали, неделей раньше просто начинаем»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- «Акрон» впервые так рано начинает сезон. Как это сказалось на подготовке команды?

- Практически никак. Мы выполнили весь объем работы, который запланировали. Неделей раньше просто начинаем.

- Получается, что вы впервые проходите полноценный цикл подготовки команды к сезону. Все ли было выполнено, всем ли довольны?

- Да, у нас без происшествий прошли учебно-тренировочные сборы, и мы довольны и условиями, в которых оказались, и работой игроков. С благодарностью отнеслись.

- Получается, что «Торпедо» здесь не тренировалось в Жигулёвске на «Кристалле». А вы уже успели провести тренировку. Это может считаться плюсом, ключевым фактором в сегодняшней встрече?

- Я не думаю, что это будет решающим фактором, потому что поле одинаковое для всех. У нас хороший газон. Мы перешли, потому что потом играем два домашних матча в первенстве страны. Не было смысла оттягивать этот период, поэтому использовали два дня к адаптации к газону.