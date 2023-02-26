Генеральный директор «Акрона»: «Неспроста показали такую уверенную игру»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался после победы над столичным «Торпедо» (2:0) в плей-офф Фонбет Кубка России Пути регионов.

«В команду верили и верим всегда. Сборы провели хорошо, тренер был доволен. Наверное, неспроста показали такую уверенную игру. Да, можно говорить, что «Торпедо» на последнем месте в РПЛ, но здесь от себя идем», — приводит слова Власова Metaratings. Функционер добавил, что «Акрон» оба тайма провел хорошо, несмотря на удаление.

В следующем раунде команда из Тольятти сыграет с одним из клубов, который покинет плей-офф Фонбет Кубка России Пути РПЛ.