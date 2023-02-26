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Кубок России

Экс-судья Обломов: В конце был пенальти в ворота «Акрона», Полубояринова не должны были удалять

26 Февраля 2023 • 17:42 Комментировать
Акрон
2:0
Торпедо Москва
окончен

Бывший судья Илья Обломов высказался о некоторых моментах в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Акрон» - «Торпедо».

«По моменту с назначением пенальти — рука отставлена в сторону. По видео заметно, что мяч попадает в руку и увеличивает площадь тела. Соответственно — пенальти назначен верно», — приводит слова Обломова «РБ Спорт».

По поводу момента в конце встречи, экс-арбитр заявил, что следовало назначить пенальти в ворота «Акрона», ведь там был удар по ноге нападающего. По мнению эксперта, судья не должен был удалять Данила Полубояринова у «Акрона», там был обычный прыжок.

«Акрон» обыграл на своем поле «Торпедо» (2:0) и вышел в следующий раунд Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Акрон Илья Обломов
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