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Талалаев: «Сегодня много кого нет в заявке, мы оставили некоторых футболистов в Москве»

26 Февраля 2023 • 11:52 Комментировать
Акрон
1:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Акроном».

- Когда вы были в Самаре, «Акрон» уже существовал. Слышали что-то про команду?

- Слышал, да.

- Первый официальный матч после долгой паузы. Он на искусственном поле, на котором вы еще  не тренировались. Как это скажется, легко ли будет вкатиться?

- Я увидел качество поля, и по сравнению с тем, что было полтора часа назад, когда был снегопад, видно, что люди проделали огромную работу. То, что оно искусственное, каждому доставит дополнительные сложности, но мы не меняли подготовку, потому что готовились немножко к другой задаче. Надеемся, что наши футболисты, несмотря на то, что немножко форсируем состояние спортивной формы, сегодня покажут свое мастерство.

- Сегодня в заявке нет даже Ивана Енина, хотя он играл в последнем контрольном матче. Что случилось?

- Сегодня много кого нет в заявке. Мы оставили некоторых футболистов в Москве, они проводят тренировку с двумя тренерами. У нас различные задачи поставлены на весну. Мы постараемся решить все из них.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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