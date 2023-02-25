«Акрон» хлопнет «Торпедо», считает Аршавин

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался в преддверии четвертьфинального матча Фонбет Кубка России «Акрон» - «Торпедо».

«Торпедо» они «хлопнут». У них дома так же холодно. А у «Торпедо» больше фокус на то, чтобы спастись», — приводит слова Аршавин «Матч ТВ».

Встреча между «Акроном» и «Торпедо» состоится завтра, 26 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 12:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

В оставшихся матчах первой стадии плей-офф Фонбет Кубка России сыграют «Уфа» - «Ахмат» (26 февраля) и «Звезда» Санкт-Петербург - «Пари НН» (27 февраля).