«Акрон» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Фонбет Кубке России по футболу встречаются «Акрон» и «Торпедо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Акрон - Торпедо Москва
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Протокол игры
|(1:0) Савичев Константин26'
|(2:0) Эльдарушев Абу-Саид38'
Волков Сергей Александрович•Полубояринов Данил• 40'Ходжаниязов Джамалдин•Зуев Илья Вячеславович•Макаров Сергей•Песегов Евгений•Чудин Иван•Азаров Владимир•Палиенко Максим•Савичев Константин•Эльдарушев Абу-Саид
Довбня Александр•Журавлёв Юрий•Кожемякин Олег• 25'Кутепов Илья• 17'Шляков Евгений•Орехов Александр• 16'Нетфуллин Равиль•Юзепчук Роман•Турищев Максим•Кухарчук Илья•Караев Давид
26 февраля.
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