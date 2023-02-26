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Кубок России

«Акрон» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

26 Февраля 2023 • 11:30 Комментировать
Акрон
2:0
Торпедо Москва
1-й тайм

В Фонбет Кубке России по футболу встречаются «Акрон» и «Торпедо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Акрон2:0Торпедо Москва
(1:0) Савичев Константин26' 
(2:0) Эльдарушев Абу-Саид38' 
Волков Сергей АлександровичПолубояринов Данил  40'Ходжаниязов ДжамалдинЗуев Илья ВячеславовичМакаров СергейПесегов ЕвгенийЧудин ИванАзаров ВладимирПалиенко МаксимСавичев КонстантинЭльдарушев Абу-Саид
Запасные: Апеков РусланМатвеев МаксимСагуткин ДаниилКилин АнтонСалтыков НикитаРогач ИванНагаев ДмитрийМацукатов АлексПонсе АндресСасин ДмитрийШакуро ПавелСычёв Владислав
Довбня АлександрЖуравлёв ЮрийКожемякин Олег  25'Кутепов Илья  17'Шляков ЕвгенийОрехов Александр  16'Нетфуллин РавильЮзепчук РоманТурищев МаксимКухарчук ИльяКараев Давид
Запасные: Эркинов ХожиматСавич ИгорЛебеденко ИгорьРоганович БоянЧурич МариоКаймаков МихаилШапич СтефанСтефанович ИльяБабурин Егор
26 февраля.
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АКРОН ТОРПЕДО МОСКВА
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