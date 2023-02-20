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Кубок России

Наставник «Акрона» Калешин – о Кубке России: «Интересный турнир»

20 Февраля 2023 • 22:52 Комментировать
Акрон
...
Торпедо Москва
26.02 12:00

Рулевой «Акрона» Евгений Калешин поделился своим мнением о новой схеме розыгрыша Кубка России.

Специалист считает, что данная схема довольно интересна с точки зрения увеличения количества матчей для команд Премьер-лиги. Однако что касается второго по значимости российского дивизиона, то для команд этого соревнования выступление в Кубке даётся в разы труднее, заявил эксперт.

«Как подопытные кролики. Мы стараемся играть, биться во всех турнирах. Интересный турнир в любом случае», - сказал Калешин в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» в 1/4 финала Пути Регионов сразится со столичным «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Евгений Калешин Акрон
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