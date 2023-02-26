Лебеденко прокомментировал вылет «Торпедо» из Фонбет Кубка России

Футболист столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о вылете «автозаводцев» из Фонбет Кубка России.

«Обидно, нет слов, что сказать. Стыдно перед болельщиками. Вроде готовились, рано вышли из отпуска, и так испортили себе старт, продолжение сезона. Мы сегодня проиграли, соперник забил два гола, использовал наши ошибки», — цитирует нападающего ТАСС.

По его словам, можно было бы списать поражение от «Акрона» на перелёт и качество поля, однако соперник находился в таких же условиях. Лебеденко считает, что «Торпедо» не удалось использовать ошибки соперника, допустив большую фору в счёте.

Напомним, что московский коллектив уступил «Акрону» со счётом 0:2, завершив борьбу за кубковый трофей. В Премьер-лиге «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, набрав лишь шесть очков после 17 туров.