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Кубок России

Лебеденко прокомментировал вылет «Торпедо» из Фонбет Кубка России

26 Февраля 2023 • 16:41 Комментировать
Акрон
2:0
Торпедо Москва
окончен

Футболист столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о вылете «автозаводцев» из Фонбет Кубка России.

«Обидно, нет слов, что сказать. Стыдно перед болельщиками. Вроде готовились, рано вышли из отпуска, и так испортили себе старт, продолжение сезона. Мы сегодня проиграли, соперник забил два гола, использовал наши ошибки», — цитирует нападающего ТАСС.

По его словам, можно было бы списать поражение от «Акрона» на перелёт и качество поля, однако соперник находился в таких же условиях. Лебеденко считает, что «Торпедо» не удалось использовать ошибки соперника, допустив большую фору в счёте.

Напомним, что московский коллектив уступил «Акрону» со счётом 0:2, завершив борьбу за кубковый трофей. В Премьер-лиге «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, набрав лишь шесть очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Кубок России Игорь Лебеденко
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