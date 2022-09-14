Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что в забитом голе «Звезды» в ворота «Амкала» (2:2, 4:2 по пен.) в 1/64 Кубка России есть коррупционная составляющая.

«Свисток даётся для выполнения начального удара, когда забит гол и на исполнение 11-метрового удара. Свистки на штрафные удары даются, когда просьба атакующей команды: «Реф, стеночку и всё прочее».

В данном конкретном эпизоде – коррупционная схема, потому что, там было два нарушения подряд, которые заслуживали жёлтой карточки и принципа преимущества не было, но игра была остановлена. Поэтому, мягко говоря он был в сговоре с игроками «Звезды», — сказал Хусаинов.

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч Кубка России в рамках 1/64 финала, в котором «Амкал» принимал «Звезду». На 24-й минуте встречи защитник «Амкала» нарушил правила вблизи штрафной своей команды, пока футболисты обсуждали, как им действовать при штрафном ударе, игрок «Звезды» неожиданно для все пробил по воротам и сравнял счёт.

Встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга в серии пенальти. Таким образом, «Амкал» завершил участие в розыгрыше Кубка России.