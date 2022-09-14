Игрок «Амкала» Левшук: Судейство? И у них были спорные моменты, и у нас

Игрок «Амкала» Арсений Левшук прокомментировал результат матча 1/64 финала Фонбет Кубка России со «Звездой» (2:2, 2:4 по пен.).

«Чего не хватило в серии пенальти? У нас была эйфория. Если бы трибуны чуть давили, как было в концовке, игроки «Звезды» бы ошиблись», — приводит слова Левшука «Чемпионат».

Футболист считает, что спорные судейские решения были в обе стороны. Не согласен с удалением, можно было бы не давать вторую желтую карточку, добавил Левшук.

«Амкал» проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пен.) в матче 1/64 финала пути регионов Фонбет Кубка России и покинул турнир.