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Кубок России

​Гасилин: «Можно заявить Головина на один матч Медиалиги»

 
11 Сентября 2022 • 17:32 Комментировать
Амкал
...
Звезда Санкт-Петербург
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14.09 13:00

Форвард Алексей Гасилин, который выступает за «Амкал» в Медиалиге, высказался о возможном приглашении Александра Головина в команду. Ранее полузащитник «Монако» говорил, что болеет за «Амкал» в национальном кубке.

«Если приедет в Россию, почему нет? На один матч можно заявить», - высказался Гасилин, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Напомним, что «Амкал» преодолел уже две стадии в Фонбет Кубке России. Теперь команда готовится к противостоянию со «Звездой» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт на будущей неделе.

Стоит сказать, что Медиалига становится всё более популярной. Связано это с участием проекте известных личностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Гасилин Александр Головин Амкал
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АМКАЛ ЗВЕЗДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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